Свет временно отключили на 33 улицах в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили на 33 улицах в Нижнем Новгороде 17 мая 2021 года. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Согласно информации, по этим адресам проводятся плановые ремонтные работы на электросетях.

Так с 8:00 до 18:00 света не будет в домах на улицах: Зеленодольская, Бунтарская, Климовская, Спортивная, Артемовская, Морская, Брянская, Полоцкая, Зеленая, Ледокола Садко и в Бодайбинском переулке Канавинского района.

С 9:00 до 13:00 - на улицах: Петродворецкая, Камса, Кадровая, Волнистая, Майская, Балочная, Аральская, Джамбула в Сормовском районе.

С 9:00 до 16:00 - на улицах: Буферная, Бригадная, Чехова, Барнаульская, Химиков, Казакова, Хохломская, Чебоксарская в Московском районе.

С 9:00 до 17:00 - на улицах: Левитана, Карьерная, Ильича, Красноуральская, а также на пр. Молодежный и в СНТ "Стройгаз" Автозаводского района.

Напомним, жители пяти домов временно остались без горячей воды в Сормовском районе Нижнего Новгорода.