Мясные полуфабрикаты с примесью антибиотиков выявлены в Нижегородской области

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Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов полуфабрикатов мясной продукции выявил наличие антибиотиков. Об этом сообщает ведомство.
Речь идет о таких видах продуктов, как "Полуфабрикат из мяса птицы замороженный-Котлеты отбивные куриные по-Романовски" и "Полуфабрикат из свинины. Окорок свиной охлажденный".
В образцах этих изделий обнаружено присутствие препарата "Флорфеникол", который является антибиотиком, применяемым для лечения желудочно-кишечных, респираторных и кожных заболеваний у сельскохозяйственных птиц и свиней.
Остатки антибиотиков, попадающие в организм человека, угнетают микрофлору кишечника, провоцируют дисбактериоз, проявления аллергического характера, вторичные грибковые инфекции, снижают сопротивляемость организма, могут провоцировать нарушения функции почек и кроветворных органов.
В референтном центре не стали уточнять, кто именно из производителей является поставщиком полуфабрикатов с антибиотиками. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.
Напомним, что это не первая продукция с антибиотиками, которую выявили специалисты в Нижегородской области. Например, в начале апреля этого года референтный центр Россельхознадзора при исследовании молока, выявил в одном из образцов этой продукции примесь "Сульфаметазина".
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