КУГИ хочет предоставлять имущество Нижнего Новгорода в аренду по рыночной цене Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комитет по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода хочет полностью перейти на рыночную систему формирования ставок по аренде муниципального имущества. Об этом рассказала председатель КУГИ Светлана Помпаева в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 20 мая 2021 года.

Сейчас арендная плата формируется двумя способами: по специально разработанной методике и рыночной системе.

Методика оценки была утверждена в 2012 году - для объектов инженерной инфраструктуры и в 2016 году - для земельных участков.

При заключении договоров по объектам нежилого фонда с 2018 года администрация города основывается на рыночной оценке специалиста. Заключённые ранее договоры продолжают действовать на прежних условиях.

Согласно информации, из 730 действующих сейчас договоров аренды, 598 - оценивались по методике, 132 - по рыночной системе.

"При оценке по методике достаточно сложная формула. Обосновать, почему та или иная цена получилась, тяжело. Мы только отсылаем к методике. Оценщик использует сравнительный анализ, исходя из ситуации, которая существует в текущем времени. Мы считаем, что рыночная оценка более реальная и адекватная", - сказала Светлана Помпаева.

Она отметила, что вопрос требует проработки, поскольку изменения могут вызвать негативную реакцию со стороны предпринимателей. Этот вопрос планирует вынести на обсуждение в течение года.

В ответ на вопрос депутатов Светлана Помпаева сообщила, что арендная плата по рыночной системе часто выше, чем сформированная по методике.

При этом она отметила, что для введения послабления предпринимателям нужно распоряжение региональных или федеральных властей.

Ранее депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский отмечал, что ценообразование на объекты муниципального имущества не соответствует их реальному состоянию.

Сегодня Светлана Помпаева подтвердила, что индексация стоимости, связанная с потребительскими ценами, проводится ежегодно и сейчас составляет 3,9%.