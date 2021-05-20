Ярмарки вакансий в режиме онлайн пройдут в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Онлайн-ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 25 мая по 10 июня 2021 года, сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Таким образом, нижегородцы смогут пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей, не выходя из дома.
Узнать о вакансиях можно будет в центрах занятости населения Володарского района, городов Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода.
Также в режиме онлайн соискатели могут получить информацию о вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, вопросы напрямую и в чате, отправить свое электронное резюме.
Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо зайти в интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.
Напомним, что ЦУР Нижегородской области в апреле отработал более 7 тысяч обращений нижегородцев через портал "Госуслуги. Решаем вместе"
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