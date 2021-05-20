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Спорт

Участие в полумарафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде планируют принять несколько тысяч человек

27 мая 2021 14:49  [51] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Участие в полумарафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде планируют принять несколько тысяч человек. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной мероприятию, которая состоялась 27 мая.

По словам президента Федерации триатлона России, руководителя проекта "Лига Героев" Ксении Шойгу, на полумарафон уже зарегистрировано несколько тысяч человек из 84 городов страны.

По ее словам, наверняка будет побит рекорд по числу участников соревнований в сравнении с предыдущими годами.

Участники забега смогут увидеть самые красивые места Нижнего Новгорода, так как маршрут полумарафона включает в себя территорию Стрелки, благоустраиваемые набережные города и центральные улицы столицы ПФО.

Ксения Шойгу поблагодарила правительство Нижегородской области за подготовку и организацию полумарафона.

Присутствовавший на пресс-конференции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что Нижний Новгород по праву получил звание беговой столицы России.

По словам главы региона, Нижегородская область будет развивать аэробные виды спорта, в том числе бег, лыжи и другие виды спорта.

"А бег в регионе становится все более популярным видом спорта", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что полумарафон "Беги, Герой!" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая.

На выбор предложены четыре дистанции: 5, 10, 21.1 км и детский забег.

Отдельно проводится регистрация корпоративных команд. Как и в прошлые годы, в корпоративном зачете будут разыграны два кубка - "Самая быстрая команда" и "Самая многочисленная команда".

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Теги:
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