Утка поселилась на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Утка поселилась на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщается на странице ярмарки в соцсети Instagram.

"Под нашим можжевельником рабочие обнаружили крякву. Такое необычное место утка выбрала, чтобы высидеть потомство", - говорится в сообщении.

Сотрудники Нижегородской ярмарки надеются, что через две недели птица уйдет к реке сама.

"Если этого не произойдет, то по совету орнитологов, мы перенесем ее поближе к реке, ведь основные места гнездования крякв – кустарники, заросли высокой травы возле водоемов", - пообещали на ярмарке.

(фото: из соцсети Instagram, Нижегородская ярмарка)

Напомним, что в настоящее время ведутся работы по обновлению Нижегородской ярмарки. Ее территория будет благоустроена в рамках программы #Среда800. Концепцию разработало архитектурное бюро "Megabudka".

Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.