"Создание благоустроенных общественных пространств придаст новый импульс развитию территорий", - Артем Баранов Общество

"В 2021 году на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории Нижегородской области запланировано выделение 1,5 млрд рублей. Это позволит сделать качественный рывок в создании комфортных условий для жителей всей области", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов.

Он отметил, что одним из успешных условий для реализации любого проекта является активность и вовлеченность жителей.

"Благодаря простой и понятной процедуре голосования жители могут сами выбрать общественное пространство и предложить концепцию его благоустройства. Особенно радует, что при проведении работ по благоустройству общественных пространств помогают общественные контролеры, которые следят за качеством и сроками. Пристальное внимание со стороны общественности стимулирует подрядчика повышать качество проводимых работ", - отметил Артем Баранов.

"Реализация федерального проекта крайне важна для населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от регионального центра. Создание благоустроенных общественных пространств придаст новый импульс развитию территорий и будет способствовать улучшению качества жизни населения", - заключил депутат.

Напомним, голосование за объекты благоустройства, включенные в программу 2022 года, проходило с 26 апреля по 30 мая.