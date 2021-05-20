"Внедрение цифровых технологий в избирательный процесс делает голосование прозрачным", - Валентина Цыванова Политика

"Внедрение цифровых технологий в избирательный процесс делает процедуру голосования предельно прозрачной и максимально защищенной", - заявила руководитель общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021, член Общественной палаты России и Общественной палаты региона Валентина Цывова, комментируя прошедшее праймериз партии "Единая Россия".

"Только что завершилось предварительное голосование партии "Единая Россия", которое проходило в режиме онлайн. Внедрение цифровых технологий в избирательный процесс делает процедуру голосования предельно прозрачной и максимально защищенной от стороннего вмешательства", - сказала она.

При этом Валентина Цывова добавила, что на предстоящих сентябрьских выборах в Нижегородской области снова планируется процедура онлайн-голосования и электронного подсчета голосов.

"Кроме того, при региональной Общественной палате создан общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021. Одна из его задач – подготовка наблюдателей, которым осенью предстоит работать на избирательных участках. Они будут следить за процедурой выборов на каждом избирательном участке. В совокупности все это должно обеспечить максимально прозрачный и легитимный результат волеизъявления граждан", - резюмировала руководитель общественного штаба региона.

Напомним, что с 24 по 30 мая в Нижегородской области проходило предварительное голосование "Единой России". Стали известны результаты праймериз партии по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области.

Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.