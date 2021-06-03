"Внедрение цифровых технологий позволило сделать предварительное голосование еще прозрачнее", - Владимир Распопов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Внедрение цифровых технологий позволило сделать предварительное голосование еще прозрачнее", - заявил директор Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов, комментируя предварительное голосование "Единой России".

По его словам, процедура онлайн-голосования с использованием портала "Госуслуг" предельно прозрачна и максимально защищена от стороннего вмешательства.

"Отдать свой голос могли только пользователи с подтвержденной учетной записью с авторизацией через ЕСИА. Это сразу отрезает возможность повторного голосования одного и того же человека. Кроме того, обработка голосов системой занимает меньше времени, а результат становится точным", - сказал Владимир Распопов.

Он обратил внимание, что такая форма голосования дает возможность выразить свою точку зрения человеку мобильно и дистанционно.

"Цифровизация процессов упрощает многие вещи в нашей жизни. Внедрение современных технологий позволило сделать предварительное голосование еще прозрачнее и привлечь как можно больше жителей к принятию важного решения. Онлайн-формат сделал процедуру максимально масштабной, создав удобство для избирателей. Все это позволяет партии шагать в ногу со временем", - добавил Владимир Распопов в заключение.

Ранее сообщалось, что предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая. Напомним, что стали известны результаты праймериз партии по выборам в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области.