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Бизнес

"В Нижегородской области произошла перезагрузка отношений бизнеса и власти", - Елена Фадеева

05 июня 2021 16:27  [78] Бизнес

"В прошлом году в Нижегородской области произошла перезагрузка отношений бизнеса и власти", - сказала директор ООО "Нижегородская фитнес-группа" Елена Фадеева, комментируя результаты Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Нижегородская область заняла в рейтинге шестое место.

"Раньше я как руководитель крупной компании не чувствовала потребности во взаимодействии. И, несмотря на то, что мы активно развивались, мы были сами по себе. Но в 2020 году мы почувствовали реальную поддержку. Это заключалось в декларировании губернатором политики на улучшение инвестиционного климата в регионе, а потом выразилось в реальной помощи бизнесу во время пандемии", - продолжила она.

"Тогда весь сектор МСП попал в глобальную программу поддержки, которая реализовывалась только в Нижегородской области. Когда мы сравниваем себя с другими регионами, этот важный момент позволяет говорить о том, что здесь, в Нижегородской области, государство не просто слышит бизнес. Оно реально помогает и выстраивает такие отношения, в которых предпринимателям развиваться интересно. В ближайшие три года наша компания планирует открыть от пяти до семи фитнес-клубов в Нижегородской области. Такое настроение на развитие является лучшим подтверждением того, что бизнес в регионе готов инвестировать. Мы смотрим с оптимизмом на дальнейшее взаимодействие", - заявила Елена Фадеева.

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