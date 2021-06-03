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Мотоциклист и его пассажирка насмерть разбились, врезавшись в дом в Богородске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 5 июня в 15:30 на ул. Красноармейская, 36 в Богородске.
21-летний молодой человек, не имеющий права на управление транспортным средством, тем не менее, управляя мотоциклом Yamaha, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с машиной ВАЗ 2114.
Затем мотоциклист совершил наезд на световую опору и жилой дом.
В результате ДТП смертельные ранения получили сам водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка.
Ранее сообщалось, что девушка погибла в ДТП на трассе Тонкино – Шахунья.
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