ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единый государственный экзамен по русскому языку в Нижегородской области прошел без нарушений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

По словам собеседника агентства, ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали 3 и 4 июня. В первый день экзамен написали 8 160 учеников, во второй - 4 832 человека.

Напомним, при проведении ЕГЭ 31 мая (химия, литература и география) два выпускника были удалены с экзамена за использование шпаргалок. Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года.