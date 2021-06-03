ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений

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Единый государственный экзамен по русскому языку в Нижегородской области прошел без нарушений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
По словам собеседника агентства, ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали 3 и 4 июня. В первый день экзамен написали 8 160 учеников, во второй - 4 832 человека.
Напомним, при проведении ЕГЭ 31 мая (химия, литература и география) два выпускника были удалены с экзамена за использование шпаргалок. Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года.
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