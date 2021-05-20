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Мясную продукцию с примесью антибиотиков вновь обнаружили в Нижегородской области

26 мая 2021 15:38  [82] Общество

Фото: Управление ветеринарии

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании свиной замороженной печени выявил в одном из образцов этой продукции примесь антибиотиков. Об этом сообщает ведомство.

Речь идет о таком антибиотике, как хлортетрациклин.

Заказчиком исследования выступило государство. В центре не стали уточнять, кто именно является поставщиком указанных субпродуктов. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы, которые не допускают опасное продовольствие в продажу.

Антибиотики применяют при выращивании любого скота не только для лечения, но и для ускорения роста животных.

Бесконтрольное употребление антибиотиков человеком может привести к тому, что организм потеряет способность самостоятельно противостоять различным инфекциям.

Наличие антибиотиков в организме может вызвать сильные аллергические реакции, сопровождающиеся зудом, высыпаниями, в редких случаях – отеком. Аллергический эффект проявляется даже в случае крайне низкого содержания антибиотиков в пищевых продуктах. Так, за последние 40 лет в России в десятки раз возросло количество людей с аллергическими заболеваниями, особенно среди детей.

Напомним, что в начале апреля было выявлено молоко с антибиотиком, а в середине мая – полуфабрикаты мясной продукции, в которых также присутствовал антибиотик.

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Теги:
Безопасность Продовольствие
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