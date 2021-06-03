"Перспективы развития автомобильного рынка в России достаточно серьезные", - автоэксперты Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент и главный исполнительный директор ООО "ММС Рус" Осаму Иваба и генеральный директор компании "Нижегородец" Валерий Володченко поделились своими прогнозами развития российского авторынка в ходе торжественного открытия нового дилерский центр Mitsubishi Motors компании "Нижегородец" (Московское шоссе,34) 3 июня 2021 года.

Говоря о продажах автомобилей Mitsubishi, Осаму Иваба отметил, что у компании есть два источника клиентов.

"Это те, кто меняет свой автомобиль, и, кто покупает его впервые. У нас был пик в 2014 году с точки зрения спроса, который постепенно сходил на нет в результате кризиса 2015-2016 годов. С 2017 года рост рынка возобновился. Сейчас мы получаем клиентов, которые приобретали автомобили в 15-17 годах, когда рынок был на самом дне. Поэтому ждать резкого скачка нет предпоссылок. Что касается той части, что покупает автомобиль впервые, эта аудитория в России остается по-прежнему сильной. Перспективы развития автомобильного рынка именно в России достаточно серьезны. Мы полагаем, что российский рынок будет в диапазоне 1,6-1,7 млн штук", - сказал он.

Что касается авторынка России вцелом, Осаму Иваба констатировал образовавшуюся там двуполярность - "некоторые бренды идут в сторону электричества, некоторые остаются консервативных и традиционных взглядов". При этом он отметил, что сложностью для перехода на электротранспорт, становится практически полное отсутствие инфраструктуры.

В свою очередь Валерий Володченко выразил оптимизм касательно развития электротранспорта.

"В конце мая было принято постановление правительства, которое разработал минпромторг. До 2030 года в стране появится огромное количество электрических заправок. Самое замечательное, что администрация нижегородского региона здорово сработала в этом вопросе. И Нижний Новгород включен в группу пилотных регионов, где будет за счет государства установлено 20 тысяч электрозаправок", - напомнил он.

""Нижегородец" этот тренд поддерживает. У нас есть предприятие по обслуживанию населения в сфере такси. Мы уже в следующем году поставим туда первые 30 электрических машин, снабдим все дилерские центры электрозарядками, чтобы наши машины могли заправляться. Нам понятно, что это не бизнес. Денег мы так пока не заработаем. Но мне лично очень хочется, чтобы много людей из Нижнего Новгорода хоть раз в жизни смогли проехать на электроавтомобиле. Я не спорю с людьми, которые не ездили на нем, это другая реальность. Через такси, я рассчитываю, мы очень быстро в регионе популяризируем электротранспорт. Когда наступит век, когда на этом можно будет заработать, у нас уже будут компетенции по эксплуатации, ремонту и клиентским ощущениям", - продолжил он.

Валерий Володченко обратил внимание, что в России модные сервисы приживаются быстрее, чем на западе. Примером этого служит система оплаты Google Pay, сервисы по доставке еды и скорость проникновение интернета.

"У меня есть личное ощущения, личная надежда, что при всем скепсисе сегодня относительно электротранспорт, он достаточно бурно зайдет на рынок страны и региона", - заключил он.