Срок полномочий судей при их повторном избрании не будет ограничен в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Срок полномочий мировых судей при их повторном избрании на должность не будет ограничен в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту, которое состоялось 8 июня в парламенте региона.

Согласно информации, проект закона подразумевает изменение срока полномочий мировых судей при их повторном избрании на должность.

Если срок первого избрания остается неизменным для региона и составит 3 года, то при повторном выдвижении на эту должность срок полномочий не будет ограничен, как ранее.

При этом предельный возраст пребывания в должности не будет превышать 70 лет.

Данные изменения в региональный закон продиктованы изменениями в федеральном законодательстве.

"Такие изменения позволят повысить независимость мировых судей. Кроме того, данный законопроект предусматривает сохранение за назначенными мировыми судьями своих полномочий до истечения срока, на который они были назначены. Эта мера позволит обеспечить непрерывную работу судебных участков районов Нижегородской области", - отметил заместитель председателя профильного комитета Николай Шкилев.

Ранее сообщалось, что ЗС НО предлагает внести поправки в закон о выборе депутатов регионального парламента.