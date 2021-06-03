Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
08 июня 2021 16:08  [139] Виктор Брант назначен начальником нижегородского ГУФСИН
08 июня 2021 15:54  [101] Срок полномочий судей при их повторном избрании не будет ограничен в Нижегородской области
08 июня 2021 14:35  [212] Администрация Нижнего Новгорода планирует измерить "индекс счастья" среди своих сотрудников
07 июня 2021 18:26  [364] Марат Хуснуллин причислил Нижегородскую область к регионам-лидерам по комплексному развитию территорий
04 июня 2021 21:08  [556] Более 30 гостей ПМЭФ-2021 оставили поздравления к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде региона
04 июня 2021 20:05  [526] Нижегородская область и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере трансформации госуправления 
04 июня 2021 19:00  [1928] Эксперт-мониторинг событий 31 мая – 4 июня 2021 года от АНО "Минин-центр"
04 июня 2021 12:21  [483] Политологи заявили, что молодёжь начинает верить в систему праймериз
03 июня 2021 19:38  [779] VIP-гости ПМЭФ-2021 поздравили Нижний Новгород с 800-летием на стенде региона
03 июня 2021 17:22  [834] Глеб Никитин и гендиректор ООО "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха обсудили меры поддержки автопрома
Политика

Виктор Брант назначен начальником нижегородского ГУФСИН

08 июня 2021 16:08  [139] Политика
Виктор Брант

Виктор Брант

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Виктор Брант назначен начальником ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления.

Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Брант исполнял обязанности начальника с  21 января 2021 года.

До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области. 

Предыдущий руководитель нижегородского управления – Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.

Напомним, что недавно в региональном ГУФСИН произошел ряд коррупционных преступлений, в которых подозревают заместителей управления.

В частности, следователи установили, что Николай Теущаков, который будучи главой ведомства, также оказался причастен к коррупционным преступлениям. В следственном комитете сообщали, что Николай Теущаков мог быть причастен к схеме вымогательства и требовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими премий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения ФСИН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph