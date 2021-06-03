Виктор Брант назначен начальником нижегородского ГУФСИН

Виктор Брант
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Виктор Брант назначен начальником ГУФСИН по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления.
Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Брант исполнял обязанности начальника с 21 января 2021 года.
До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области.
Предыдущий руководитель нижегородского управления – Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.
Напомним, что недавно в региональном ГУФСИН произошел ряд коррупционных преступлений, в которых подозревают заместителей управления.
В частности, следователи установили, что Николай Теущаков, который будучи главой ведомства, также оказался причастен к коррупционным преступлениям. В следственном комитете сообщали, что Николай Теущаков мог быть причастен к схеме вымогательства и требовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими премий.
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