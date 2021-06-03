Пожар на площади 600 кв. м произошел в конюшне в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожар на площади 600 кв. м произошел в конюшне "Три грации" в д. Новая Владимировка Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в конюшне поступило в ведомство в 18:38 8 июня.

Сотрудники конюшни вывели животных на улицу, в итоге в пожаре никто не пострадал - ни люди, ни животные.

Тушение пожара продолжалось до поздней ночи. Лишь к 02:00 была объявлена ликвидация последствий пожара на площади 600 кв. м.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Напомним, что это не первый случай пожара в конюшне. В марте горела крыша отдельно стоящего здания, где размещена конюшня на территории Оранского мужского монастыря в Богородском районе.