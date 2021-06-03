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Общество

Полукопченая колбаса нижегородского производителя содержит антибиотики

09 июня 2021 13:31  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов готовой мясной продукции местного производителя, выявил в них наличие антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках исполнения государственного задания, пояснили в референтном центре. В поступившем на проверку образце полукопченой колбасы сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований обнаружили антибиотик окситетрациклин.

Окситетрациклин антибиотик, который применяется против большого количества чувствительных бактерий. Тетрациклины часто используются в животноводстве для лечения различных заболеваний, но остатки препаратов могут попадать в пищевые продукты. А употребление продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека, поскольку вызывает привыкание к препаратам и формирует у микробов антибиотикорезистентность.

Кроме того, конкретно тетрациклины вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи и слизистых оболочек, поэтому употребление продуктов, содержащих антибиотики тетрациклиновой группы, нежелательно.

Использование антибиотиков в животноводстве не запрещено, пояснили в ведомстве, но важно, насколько соблюдаются регламенты по выращиванию и обработке антибиотиками.

При этом в центре не стали уточнять, кто именно из нижегородских производителей выпустил данный колбасный продукт. Обнаружив санитарные нарушения, специалисты направляют документы в соответствующие надзорные органы. В частности, результаты этих исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области для принятия решения в отношении данной продукции и ее производителя.

Напомним, ранее специалисты ФГБУ "Нижегородский референтный центр" обнаружили антибиотик окситетрациклин в мясных полуфабрикатах. Также недавно антибиотики были выявлены в куриных котлетах.

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Теги:
Безопасность Продовольствие Россельхознадзор
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