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Общество

Исторические экспозиции в башнях Нижегородского кремля разместят к середине августа

09 июня 2021 16:57  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исторические экспозиции в Ивановской и Никольской башнях Нижегородского кремля разместят к середине августа. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник ищет подрядчика, который выполнит работы согласно концепции.

В Ивановской башне планируется создать экспозицию "Подвиг народного единства". Посетители выставки смогут наблюдать мизансцены "Съезжая изба" (сбор казны ополчения) и "Кузница" (подготовка к походу). Также там будут установлены витрины с подлинными экспонатами, интерактивный макет кремля начала XVII века, диорама "Победа Русского оружия" и организована интерактивная зона "Оружейная".  О событиях периода будут рассказывать и акварели в стиле книжной миниатюры, выполненные специально для этой экспозиции художником Владимиром Величко.

(концепция музеефикации башни, документация с сайта госзакупок)

Как сообщается в документации, музеефикация Ивановской башни началась в мае 2005 года в связи с объявлением 4 ноября Днем народного единства. С тех пор шли проектирование и сбор экспонатов, а также реставрация и приспособление первого этажа башни.

"Место избрано не случайно – именно из ворот этой башни выступили "на очищение Московского государства" собранные в Нижнем Новгороде полки", - говорится в научной концепции экспозиции.

В Никольской башне будет размещено сразу две экспозиции:  "Град на усть Окы" (третий ярус) и археологическое изучение Нижегородского кремля (4 ярус).

На третьем ярусе появятся: рельефная карта Руси XVIII века, витрина с макетом фрагмента крепостной стены, мизансцены "Военное дело", "Первые жители города. Быт и занятия", "Бойница" и "Торговля", а также центральный стенд с встроенным экраном и "аудио-душем".

(концепция музеефикации башни, документация с сайта госзакупок)

Центром четвертого яруса станет макет археологического раскопа, интерактивный экран с картой археологических раскопок и анимационным роликом "Как образуется культурный слой".

"Начальный период нижегородской истории не показан ни на одной экспозиции. Концепция развития Нижегородского кремля предусматривает создание экспозиций, отражающих основные этапы истории города. Логично начинать рассказывать ее с начального этапа, чтобы у посетителей, приходящих в кремль, сложилось целостное восприятие истории города на месте его возникновения", - поясняется в научной концепции. 

В качестве цели обозначено: построить экспозицию по истории Нижнего Новгорода - от основания до строительства каменного кремля. Хронологический период экспозиций в Никольской башне - 1221 год – конец XV века.

(концепция музеефикации башни, документация с сайта госзакупок)

Начальная (максимальная) цена контракта - 26,5 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджетов.

Проведение аукциона запланировано на 6 июля. Работы должны быть выполнены до 19 августа 2021 года.

Напомним, историческую экспозицию также планируется создать в Дмитриевской башне Нижегородского кремля. Ее открытие запланировано на август. Там будут представлены экспонаты из фондов НГИАМЗ.

Ранее сообщалось, что при реставрации Дмитриевской башни была обнаружена историческая кирпичная кладка XVI века с древними моллюсками. Она станет частью экспозиции.

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Теги:
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