После нареканий Юрия Шалабаева собственники зданий на Нижневолжской набережной активизировали благоустройство Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл повторную проверку хода ремонта фасадов на Нижневолжской набережной к 800-летию города . По её итогам мэр заявил, что собственники зданий активизировали работы.

"Проконтролировал, как исполняют данное на прошлой неделе поручение по интенсификации работ по ремонту фасадов и прилегающей к зданиям территорий муниципальные службы, собственники частных и административных зданий, домоуправляющие компании. Практически все приступили к работам, выставлены леса, кто-то уже даже закончил ремонт раньше установленных сроков", - сказал он.

Но есть и те, кто так и не приступил к благоустройству. Тем не менее, подчеркнул Шалабаев, они находятся на контроле у сразу нескольких профильных структур, и все работы ими будут завершены в срок до 1 июля".

К обходу присоединился глава представительства федерации рестораторов и отельеров России Александр Котюсов. Он рассказал главе города о своей работе по благоустройству.

"В центре Нижнего Новгорода у нас располагаются несколько ресторанов и офисных зданий. Около одного из ресторанов мы полностью отремонтировали разрушенный забор, который своим неприглядным видом портил весь внешний вид. Сейчас начинаем ремонт фасада ещё одного ресторана и офисного здания. Стараемся уложиться в сроки, которые только подстёгивают закончить работу в ближайшее время", - уточнил он.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев потребовал жёстче контролировать сроки проведения работ по благоустройству при подготовке к 800-летию. Он поручил профильным службам взять на личный контроль выполнение ремонтных работ, а также контролировать их качество.