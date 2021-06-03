Абрикосы с восточной плодожоркой приехали из Узбекистана в Нижегородскую область Общество

Фото: Рэда Кербуш, wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области провели проверку в отношении импортной подкарантинной продукции на СВХ "Технопром" в Дзержинске. Во время досмотра партии свежих абрикосов выявили карантинный объект – восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck).

Наличие живых насекомых в ящиках с плодами было впоследствии подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Нижегородским референтным центром Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, абрикосы были привезены из Республики Узбекистан в количестве 2,48 тонн. Выпуск данной продукции в продажу был запрещен.

Собственник груза должен принять решение, обеззараживать всю партию или уничтожать, поскольку он обязан исключить распространение карантинного объекта.

Справка:

Восточная плодожорка – бабочка, опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными к употреблению. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

Напомним, специалисты ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" нашли опасных жуков в рисе в Нижегородской области.