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Общество

Абрикосы с восточной плодожоркой приехали из Узбекистана в Нижегородскую область

11 июня 2021 14:10  [88] Общество

Фото: Рэда Кербуш, wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области провели проверку в отношении импортной подкарантинной продукции на СВХ "Технопром" в Дзержинске. Во время досмотра партии свежих абрикосов выявили карантинный объект – восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck).

Наличие живых насекомых в ящиках с плодами было впоследствии подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной Нижегородским референтным центром Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, абрикосы были привезены из Республики Узбекистан в количестве 2,48 тонн. Выпуск данной продукции в продажу был запрещен.

Собственник груза должен принять решение, обеззараживать всю партию или уничтожать, поскольку он обязан исключить распространение карантинного объекта.

Справка:
Восточная плодожорка – бабочка, опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными к употреблению. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

Напомним, специалисты ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" нашли опасных жуков в рисе в Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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