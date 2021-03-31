Опасные жуки найдены в рисе в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Специалисты ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" нашли опасных жуков в рисе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе исследований специалисты выявили рис "шлифованный круглозерный", который не соответствовал требованиям технического регламента.

В частности, в крупе был обнаружен рисовый долгоносик. Отмечается, что этот жук является вредителем хлебных запасов.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что причиной появления вредителя в крупе может являться нарушение технологии при выработке крупы и несоблюдение условий при хранении и реализации.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области были обнаружены грецкие орехи со смертельно-опасным веществом, пельмени с инфекционными бактериями, копченое мясо, в составе которого выявлено вызывающее онкологию вещество - бенз(а)пирен, а также колбаса и молоко с антибиотиками. Вся эта продукция не дошла до полок магазинов.