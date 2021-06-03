Культурное пространство "Biblioдворик на Варварке" появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Культурное пространство "Biblioдворик на Варварке" появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его планируется создать до конца года во внутреннем дворе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина. Территория будет благоустроена - на ней появятся зеленые насаждения, система уличного освещения, посадочные места и инсталляции.

Там будут проводиться концерты, книжные ярмарки, фестивали и встречи с известными людьми.

Напомним также, что в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института (Нижегородская библиотека им. В.И. Ленина - ул. Варварская, д. 3В) - до конца года откроется музей. Как рассказал министр культуры Олег Беркович, "пространство планируется, исходя их уникальных архитектурных особенностей здания и ожиданий посетителей центральной библиотеки региона"

"Мы давно мечтали о создании открытого библиотечного пространства, которое включало бы в себя благоустроенный библиотечный дворик и здание – уникальный памятник архитектуры регионального значения XIX века. "БиблиоДворик" и "БиблиоМанеж" станут новым универсальным пространством, одинаково комфортным для проведения культурно-просветительских мероприятий, творческих встреч, общения и индивидуальной работы наших читателей и посетителей библиотеки", – рассказала директор библиотеки им. Ленина Ольга Лисятникова.

На реализацию проектов выделено 9,6 млн рублей из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.