Первая воркаут-площадка к 800-летию Нижнего Новгорода открылась в Сормове Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первая воркаут-площадка из 17, установка которых запланирована к 800-летию Нижнего Новгорода, открылась 11 июня в Сормовском районе на территории школы № 81.

"В этом году в Нижнем Новгороде будут построены 16 воркаутов, и ещё одну площадку мы откроем дополнительно благодаря экономии, полученной на конкурсных процедурах по благоустройству общественного пространства в Приокском районе. Также будет построен один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на стадионе "Красная Этна" в Ленинском районе. Он станет первым подобным комплексом в городе, который будет включать в себя комплекс различных спортивных элементов: это и тренажеры, и площадка для ГТО, и хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт-норма жизни", утвержденного Президентом Владимиром Путиным", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе мероприятия, посвященного открытию площадки.

Новая воркаут-площадка оснащена 18 спортивными тренажёрами, рассчитанными для сдачи норм ГТО. Заниматься на этой площадке смогут люди с любым уровнем подготовки.

Уже скоро в Сормове появится и второй аналогичный воркаут-комплекс: работы по его монтажу уже заканчиваются, отметили в мэрии.

Как рассказал директор школы Алексей Кнутов, в образовательном процессе особое внимание в их школе уделяют спортивной подготовке.

"Наша школа входит в топ-500 лучших школ России по оборонно-спортивному профилю. В 2008 году был создан спортивно-спасательный класс МЧС, основной программой которого является спасательное дело, и очень много времени ученики посвящают физической культуре и спорту. Поэтому спортивная площадка нам была нужна всегда. И теперь мы в полной мере можем готовить наших учеников к сдаче нормативов ГТО", - пояснил он.

Также в рамках мероприятия глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова рассказала о благоустройстве общественных пространств в районе. По её словам, из четырёх благоустраиваемых в этом году по нацпроекту "Жильё и городская среда" территорий, работы в сквере "Сосны" и Юбилейном бульваре близятся к завершению.

Генеральный директор ПАО "Завод Красное Сормово" Михаил Першин, присутствовавший на открытии спортплощадки, сообщил о том, что предприятие участвует в благоустройстве сквера на пл. Буревестника – центральной площади района. По его словам, работы, начавшиеся в мае, планируется завершить к 1 августа.

Ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода в городе планируется установить 16 спортивных воркаут-площадок. Работы завершатся до 21 августа.