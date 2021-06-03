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Происшествия

Прокуратура обязала администрацию Балахны предоставить жилье сироте

14 июня 2021 09:59  [27] Происшествия
Прокуратура обязала администрацию Балахны предоставить жилье сироте

Прокуратура обязала администрацию Балахны предоставить жилье сироте

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Балахнинская городская прокуратура организовала проверку по обращению местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот, о нарушении ее жилищных прав.

По информации пресс-службы прокуратуры Нижегородской области, проверка подтвердила нарушение прав девушки на жилье со стороны администрации Балахнинского муниципального района.

По информации надзорного органа, с 2016 года девушка состояла на учете граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Согласно решения Балахнинского городского суда, вынесенного в начале 2020 года по иску заявителя, районная администрация была обязана предоставить девушке благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.

Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, администрацией Балахнинского муниципального района в конце 2020 года издано распоряжение, в соответствии с которым девушку незаконно исключили из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

По требованию прокуратуры незаконный распорядительный акт местной администрации, нарушивший права сироты, отменен. Заявителю в итоге предоставлено благоустроенное жилье.

Ранее сообщалось, что уголовное дело, возбужденное в отношении начальника цеха дзержинского завода им. Свердлова из-за взрывов в 2018 году, возвращено прокурору.

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