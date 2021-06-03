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Происшествия

Уголовное дело в отношении начальника цеха завода им. Свердлова в Дзержинске возвращено прокурору

11 июня 2021 15:28  [81] Происшествия

Фото: с сайта завода им.Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело, возбужденное в отношении начальника цеха дзержинского завода им. Свердлова из-за взрывов в 2018 году, возвращено прокурору. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, с причинением крупного ущерба).

В ходе рассмотрения уголовного дела Дзержинский городской суд решил, что органы предварительного расследования не указали конкретные нарушения нормативных правовых актов, совершенные начальником цеха.

Напомним, что 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе в Дзержинске произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги. Позднее сапёры обнаружили 164 мины. Общий материальный ущерб от взрыва составил 48,7 млн рублей.

Ранее аналогичное уголовное дело в отношении специалиста по персоналу цеха ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" также было возвращено прокурору.

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Теги:
Взрыв Дзержинск Суд
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