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УФСБ по Нижегородской области пресекло крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Согласно информации, сотрудники спецслужбы задержали с поличным организаторов преступного бизнеса, которые причастны к изготовлению, транспортировке и сбыту синтетических наркотических веществ.
Отмечается, что в рамках спецоперации из незаконного оборота было изъято более 11 кг наркотических средств. Запрещенные вещества злоумышленники планировали распространять на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.
Ранее сообщалось, что более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев.
Также при проведении следственных действий изъято 28 закладок в Сормовском и Советском районах.
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