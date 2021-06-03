УФСБ по Нижегородской области пресекло крупный канал распространения наркотиков Происшествия

Фото: пресс-служба ведомства

УФСБ по Нижегородской области пресекло крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Согласно информации, сотрудники спецслужбы задержали с поличным организаторов преступного бизнеса, которые причастны к изготовлению, транспортировке и сбыту синтетических наркотических веществ.

Отмечается, что в рамках спецоперации из незаконного оборота было изъято более 11 кг наркотических средств. Запрещенные вещества злоумышленники планировали распространять на территории Приволжского и Уральского федеральных округов.

Ранее сообщалось, что более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев.

Также при проведении следственных действий изъято 28 закладок в Сормовском и Советском районах.