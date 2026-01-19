Озвучены подробности уголовного дела экс-замглавы Сарова Михаила Щербака Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

Бывший замглавы администрации Сарова и директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак перевёл 500 рублей в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, который был учрежден оппозиционером Алексеем Навальным**. Об этом сообщил его адвокат Алексей Скворцов в беседе с pravda-nn.ru.

Информация о задержании Михаила Щербака появилась 16 января. По данным следствия, он знал о запрете организации, но это его не остановило.

Отметим, 2019 году ФБК получил статус иностранного агента, а в июне 2021 года Мосгорсуд признал его экстремистским, запретив в России, и постановил ликвидировать. Официально фонд прекратил существование 31 августа 2021 года.

По словам защитника, перевод был осуществлён в ноябре 2021 года. Скворцов отметил, что его подзащитный осознает серьезность содеянного и полностью признает вину.

"Возможно, это произошло по недомыслию. Но тот перевод стал единственным, больше никаких контактов с этой организацией у Михаила Щербака не было. Вину он полностью признаёт, раскаивается", — подчеркнул адвокат.

В отношении Щербака возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за госизмену.



* ФБК признан экстремистской организацией, а также иностранным агентом, и нежелательной организацией, запрещен в России и ликвидирован.

** Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.