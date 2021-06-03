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Общество

Случаи присасывания клещей зафиксированы во всех районах Нижегородской области

18 июня 2021 12:50  [77] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проведение оперативного мониторинга, в связи с началом активности клещей. В частности, обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей на предмет их зараженности возбудителями инфекций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным на 18 июня в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились всего 6 218 человек, из них 1 444 - дети. Всего за месяц, по сравнению с майскими данными, число укусов увеличилось в 2,5 раза. При этом, клещи присасывались к жителям на территории абсолютно всех районов Нижнего Новгорода и области.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Городецком районе - 615, в Дзержинске - 471, в Борском районе - 362, в Семёновском - 258. В Нижнем Новгороде по количеству обращений лидирует Автозавод - 551.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" в лесах - на них приходится 45% случаев, в деревнях и сёлах - 32%, на придомовых территориях - 10%, на садово-огородных участках - 9,4%. Кроме того, было зарегистрировано несколько случаев присасывания клещей на кладбищах в парках.

Всего, по информации Роспотребнадзора, исследовано 6 342 клеща, в том числе 6 162 снятых с людей. Из них 22 клеща были инфицированы вирусом клещевого энцефалита; 99 клещей оказались с возбудителем иксодового клещевого боррелиоза; 18 клещей являлись переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза и ещё 3 клещабыли инфицированы моноцирным эрлихиозом. Тем не менее, никто из пострадавших от укусов не заболел.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время в Нижегородской области акарицидные обработки проведены на площади 2 559,3 га.

Лаборатории Роспотребнадзора, в которые можно сдать на проверку клещей:

- в Нижнем Новгороде: лаборатория ООИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Нижневолжская набережная, д. 2, под. 3, эт. 4 (вход со двора) с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в пятницу с 9:00 до 13:00, тел. 433-54-42, 8-903-848-04-30;

- в Шахунье: бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", ул. Революционная, д. 32, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 8 (8315) 22-73-20

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Теги:
Инфекция Клещи Роспотребнадзор
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