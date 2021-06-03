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Общество

Благодарность Минздрава вручили коллективам семи медучреждений Нижегородской области

18 июня 2021 17:56  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В преддверии Дня медицинского работника семь коллективов медицинских учреждений Нижегородской области были награждены Благодарностью министерства здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Награды из рук заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова в торжественной обстановке получили: Богородская ЦРБ, Борская ЦРБ, инфекционные больницы №23 и №2 Нижнего Новгорода, Кстовская ЦРБ, Павловская ЦРБ и Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

"Мы пережили с вами тяжелый год пандемии. И мы выстояли. Мы боролись и продолжаем бороться за каждого пациента, помогали и продолжаем помогать всем. Я счастлив работать с вами. Министерство здравоохранения всегда поддержит вас в любой ситуации", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Также на торжественном мероприятии Почетной грамотой Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" за развитие санитарной авиации в регионе награжден Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Василий Приказнов вручил медицинским работникам три почетные грамоты ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ и две почетные грамоты Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовфпроф" за активное содействие работе первичной профсоюзной организации в рамках социального партнерства.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил награды: 20 представителей системы здравоохранения из разных районов были удостоены почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области".

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье Награждение
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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