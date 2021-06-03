"Поток инвестиций в непростое для экономики время в промышленную площадку "ЛУКОЙЛа" не прекращается", - Евгений Люлин Бизнес

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Поток инвестиций в непростое для экономики время в промышленную площадку "ЛУКОЙЛа" не прекращается", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе визита на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Напомним, что 18 июня в Кстове ввели в эксплуатацию установку изомеризации "ПЕНЕКС".

Расчётная мощность комплекса по сырью – 800 тысяч тонн в год. В состав установки изомеризации входят: система гидроочистки фракции НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций, колонна деизопентанизации и другие объекты. Общий объём инвестиций в проект составил 12 млрд рублей. Ввод установки ПЕНЕКС в эксплуатацию позволит выпускать высокооктановый компонент для приготовления автомобильных бензинов и увеличить объёмы производства товарных бензинов на 400 тысяч тонн в год.

"Кстовский нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия компании "ЛУКОЙЛ" являются для нашего региона системообразующими, бюджетообразующими. Достаточно сказать, что предприятия группы "ЛУКОЙЛ" обеспечивают более трети общего объема промышленного производства нашей области. За прошедшее десятилетие в развитие НПЗ в Кстове были вложены миллиарды рублей. Мы неоднократно встречались здесь на церемониях открытия или старта строительства новых производств: комплекса каталитического крекинга, комплекса по переработке нефтяных остатков", - отметил Евгений Люлин.

"Сегодня мы открыли установку изомеризации "ПЕНЕКС", которая увеличит выпуск высокооктанового продукта для российских потребителей. Проект долгосрочный, реализовывался с 2012 года. Инвестиции составили больше 12 млрд. рублей. Очень важно, что в непростое для экономики время поток инвестиций в кстовскую промышленную площадку "ЛУКОЙЛа" не прекращается. Сюда приходят новые технологии, появляются новые рабочие места, а современные производственные мощности позволяют заводу претендовать на звание одного из лучших не только в стране, но и, возможно, во всем мире. Депутаты Законодательного собрания высоко оценивают усилия "ЛУКОЙЛ" по модернизации и строительству новых мощностей", - подчеркнул председатель Законодательного собрания.

"Все крупные инвестпроекты компании в Нижегородской области решениями депутатов собрания получали статус приоритетных и налоговых льгот. Нужно отметить, что "ЛУКОЙЛ" несет еще и огромную социальную нагрузку. Серьезные средства выделяются компанией на социальные и благотворительные проекты. Такие как медицинский центр "Медис" для сотрудников завода и жителей Кстова, открытый в марте 2018 году, или здание православной гимназии в Нижнем Новгороде, открытое в 2016 году. Смысл существования любого производства, в конечном счете, сводится к благу людей. Очень приятно, что компания не забывает об этом и является примером социальной ответственности крупного бизнеса. Хочу пожелать всем представителям группы "ЛУКОЙЛ", руководителям и трудовому коллективу предприятия успешной реализации всех заявленных планов и дальнейшего продуктивного труда", - заключил Евгений Люлин.