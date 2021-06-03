Движение транспорта по участку набережной Федоровского ограничено до 17 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку набережной Федоровского ограничено до 17 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Отмечается, что будет прекращено движение на участке дороги от дома № 1 по улице Суетинская до дома № 8 по набережной Федоровского с организацией объезда по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа.