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Движение транспорта по участку набережной Федоровского ограничено до 17 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Отмечается, что будет прекращено движение на участке дороги от дома № 1 по улице Суетинская до дома № 8 по набережной Федоровского с организацией объезда по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на ул. Первоцветной будет прекращено до августа.
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