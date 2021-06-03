Температурные рекорды могут быть побиты в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Температурные рекорды могут быть побиты в Нижегородской области на этой неделе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

На текущей неделе в регионе ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать +36°.

"Пока рекордов нет", - добавила Ольга Мокеева.

Отметим, как сообщают СМИ, в Санкт-Петербурге 19 июня был побит температурный рекорды 1905 года - столбики термометров показали +30,7°. В Москве синоптики ожидают температурных рекордов на этой неделе, там также ожидается температура - +36°.