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Общество

Температурные рекорды могут быть побиты в Нижегородской области на этой неделе

21 июня 2021 13:02  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Температурные рекорды могут быть побиты в Нижегородской области на этой неделе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

На текущей неделе в регионе ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать +36°.

"Пока рекордов нет", - добавила Ольга Мокеева.

Отметим, как сообщают СМИ,  в Санкт-Петербурге 19 июня был побит температурный рекорды 1905 года - столбики термометров показали +30,7°. В Москве синоптики ожидают температурных рекордов на этой неделе, там также ожидается температура - +36°.

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