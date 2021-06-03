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Температурные рекорды могут быть побиты в Нижегородской области на этой неделе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
На текущей неделе в регионе ожидается аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать +36°.
"Пока рекордов нет", - добавила Ольга Мокеева.
Отметим, как сообщают СМИ, в Санкт-Петербурге 19 июня был побит температурный рекорды 1905 года - столбики термометров показали +30,7°. В Москве синоптики ожидают температурных рекордов на этой неделе, там также ожидается температура - +36°.
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