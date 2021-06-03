Более 20 кинозалов модернизировали в Нижегородской области за четыре года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 2016 по 2020 год в рамках программы кинофикации, которую проводит Фонд кино, модернизированы 24 кинозала. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Обновления произошли в кинозалах Богородского, Большеболдинского, Ветлужского, Володарского, Городецкого, Ковернинского, Лысковского, Павловского, Первомайского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Уренского и Шахунского районах, а также в Семеновском, Дзержинском, Саровском, Выксунском и Навашинском городских округах.

Программа поддержки кино разработана, чтобы население имело доступ к произведениям киноискусства, а также для увеличения доли российского кино в прокате. В частности, Фонд кино предоставляет на каждый кинозал до 5 млн рублей исключительно из федерального бюджета. Субсидия рассчитана на сёла, поселки и малые города. На эти средства приобретается цифровое оборудование, киноэкран, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратных средства. Фонд кино самостоятельно определяет дома культуры, где может быть переоборудован кинозал в рамках программы.

С 2019 года программа кинофикации включена в проект "Культурная среда" национального проекта "Культура". В 2021 году от Нижегородской области было подано пять заявок две от Ардатовского района и по одной от Семеновского, Ветлужского и Тоншаевского районов, рассказали в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроекта "Культура" в Нижегородской области выделено почти 139 млн рублей. Средства рассчитаны на капитальные ремонты 11 сельских домов культуры, модернизацию трёх детских школ искусств, создание двух виртуальных концертных залов и четырёх модельных библиотек.

Напомним, автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью.