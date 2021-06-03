Аудиогиды станут доступны нижегородцам на трамвайных маршрутах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аудиогиды станут доступны нижегородцам и гостям города на трамвайных маршрутах. Об этом сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 21 июня 2021 года.

Создание аудиогидов планируется к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода" на 2019−2024 годы.

Известно, что они появятся на маршрутах №2 (Средной рынок - Средной рынок (Городское кольцо)) и №11 (Черный пруд - Благовещенская площадь).

Напомним, что к юбилею города также разрабатываются экскурсии на городской электричке.