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Общество

Пункт вакцинации от коронавируса открыт в нижегородской детской больнице

23 июня 2021 09:05  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пункт вакцинации от коронавируса открыт в Нижегородской областной детской клинической больнице. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, вакцинальная бригада будет работать там 23 и 24 июня, с 10:00 до 13:00, далее – в зависимости от потребности.

"Пункт вакцинации открыт для удобства вакцинации сотрудников Нижегородской областной детской клинической больницы, взрослых, которые госпитализируются вместе с детьми или сопровождают юных пациентов на приемах в консультативно-диагностическом центре. Но привиться здесь могут все желающие при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений", - сообщила главный врач НОДКБ Инна Кондратьева.

Напомним, что с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги.

Привиться против коронавируса можно как в медучреждениях, так и у канатной дороги, а также в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо". Пункт вакцинации открыт и в нижегородском драмтеатре, а также в "Поездах здоровья".

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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