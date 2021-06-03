Главный режиссер появится в нижегородском театре "Комедiя" Культура и отдых

Иван Комаров

Главный режиссер появится в нижегородском театре "Комедiя". Об этом пишет pravda-nn.

Согласно информации, приказ о назначении Ивана Комарова главным режиссером еще не подписан.

"Если за лето не возникнет каких-то сложностей, через месяц он будет представлен коллективу театра на сборе труппы", - отметили в театре.

Иван Комаров окончил Театральный институт им. Бориса Щукина ("режиссура драматического театра" мастерская Ю.Н. Погребничко, 2016) и магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда в качестве вольного слушателя ("режиссура современного театра" мастерская Виктора Рыжакова).

Ранее сообщалось, что нижегородские театры досрочно заканчивают театральный сезон.

Напомним, согласно новым требованиям зрители допускаются на спектакли только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов: