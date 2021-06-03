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Культура и отдых

Главный режиссер появится в нижегородском театре "Комедiя"

23 июня 2021 11:44  [115] Культура и отдых
Иван Комаров

Иван Комаров

Главный режиссер появится в нижегородском театре "Комедiя". Об этом пишет pravda-nn.

Согласно информации, приказ о назначении Ивана Комарова главным режиссером еще не подписан.

"Если за лето не возникнет каких-то сложностей, через месяц он будет представлен коллективу театра на сборе труппы", - отметили в театре.

Иван Комаров окончил Театральный институт им. Бориса Щукина ("режиссура драматического театра" мастерская Ю.Н. Погребничко, 2016) и магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда в качестве вольного слушателя ("режиссура современного театра" мастерская Виктора Рыжакова).

Ранее сообщалось, что нижегородские театры досрочно заканчивают театральный сезон.

Напомним, согласно новым требованиям зрители допускаются на спектакли только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов:

  • сертификата профилактической прививки от COVID-19;
  • отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней);
  • для несовершеннолетних лиц - результатов экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней);
  • результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);
  • "универсального документа посетителя мероприятий" (этот документ, с помощью которого можно будет подтвердить наличие необходимых справок, можно будет получить после 21 июня).

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Теги:
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