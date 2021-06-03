Двое мужчин провалились в канализационный колодец в Павловском районе Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двое мужчин провалились в канализационный колодец в Павловском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о том, что в колодце глубиной около трех метров на ул. Юбилейная в д. Ясенцы находятся два человека, поступила спасателям в 11:20.

Первой на место происшествия прибыла скорая помощь. Медики установили, что состояние одного из мужчин крайне тяжелое. Совместно с местными жителями им удалось спасти второго 61-летнего мужчину 1960 г.р.

Затем к месту происшествия прибыло отделение 68-й пожарно-спасательной части 26-го пожарно-спасательного отряда.

"Последним шансом на спасение для него стали сотрудники МЧС, которые благодаря профессиональным умениям и навыкам спустились в труднодоступное место. Они включились в дыхательный аппарат на сжатом воздухе и незамедлительно начали спасательную операцию. С помощью лестницы-штурмовки и спасательной веревки 42-летний мужчина был поднят на поверхность", - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Оба мужчины были переданы медикам в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в апреле двое жителей д. Бурцево Богородского района также провалились в канализационный колодец. Одного из мужчин спасти не удалось.