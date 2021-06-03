Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2021 15:28  [29] Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию
23 июня 2021 15:27  [16] Двое мужчин провалились в канализационный колодец в Павловском районе
23 июня 2021 14:22  [139] Программа диспансеризации для переболевших COVID-19 началась в Нижегородской области
23 июня 2021 13:45  [121] "Поезд здоровья" в июле остановится в Ройке во время работы в Кстовском районе
23 июня 2021 13:40  [254] Роспотребнадзор не планирует ограничивать посещение кафе в Нижегородской области
23 июня 2021 13:10  [177] Ольгинскую автодорогу передадут в собственность Нижегородской области
23 июня 2021 12:52  [136] Изменения внесены в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде
23 июня 2021 12:44  [442] "Перед вакцинацией тесты на антитела сдавать не обязательно", - Давид Мелик-Гусейнов
23 июня 2021 12:41  [125] Гордума одобрила передачу водопровода и наружного освещения в новостройках в собственность Нижнего Новгорода
23 июня 2021 12:37  [134] Депутаты внесли изменения в правила благоустройства территории Нижнего Новгорода
Общество

Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию

23 июня 2021 15:28  [29] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино".

Согласно информации, самолет вылетел 23 июня в 02:45. В Анталью из столицы ПФО отправился 261 пассажир.

Следующий рейс авиакомпании намечен на 25 июня. В этот же день в Анталью запланированы рейсы авиакомпаний Red Wings и Pegas Fly.

Ранее сообщалось, что вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта.

Вылеты будут совершаться исходя из запросов авиакомпаний. Таким образом, возможно как увеличение, так и уменьшение количества рейсов.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 22 июня.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph