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Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино".
Согласно информации, самолет вылетел 23 июня в 02:45. В Анталью из столицы ПФО отправился 261 пассажир.
Следующий рейс авиакомпании намечен на 25 июня. В этот же день в Анталью запланированы рейсы авиакомпаний Red Wings и Pegas Fly.
Ранее сообщалось, что вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта.
Вылеты будут совершаться исходя из запросов авиакомпаний. Таким образом, возможно как увеличение, так и уменьшение количества рейсов.
Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 22 июня.
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