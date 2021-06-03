Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 260 нижегородцев вылетели первым после перерыва рейсом в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино".

Согласно информации, самолет вылетел 23 июня в 02:45. В Анталью из столицы ПФО отправился 261 пассажир.

Следующий рейс авиакомпании намечен на 25 июня. В этот же день в Анталью запланированы рейсы авиакомпаний Red Wings и Pegas Fly.

Ранее сообщалось, что вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта.

Вылеты будут совершаться исходя из запросов авиакомпаний. Таким образом, возможно как увеличение, так и уменьшение количества рейсов.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 22 июня.