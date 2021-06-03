Нижегородские трамваи №1 и 21 не будут ходить 25-28 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские трамваи №1 (Московский вокзал — Черный пруд) и 21 (Черный пруд — парк "Дубки") не будут ходить 25-28 июня в связи с ремонтом путей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Он будет проводиться с 22:00 25 июня до 5:00 28 июня.

Кроме того, движение трамвая № 27 (IV нагорный мкр-н - Московский вокзал) будет организовано по улице Ильинской, улице Маслякова до остановки "Улица Маслякова" в оба направления.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Окском съезде в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2021 году.