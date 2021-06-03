Режим ЧС введён на ОКН усадьба А.Н. Седова на улице Студёной Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода установила местный уровень реагирования и ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на объекте культурного наследия регионального значения, расположенном по адресу: ул. Студёная, д. 49/6 (усадьба А.Н. Седова).

Как уточнили в администрации Нижнего Новгорода, данная мера введена по инициативе регионального управления по госохране ОКН.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал, ввод режима ЧС на усадьбе А.Н. Седова – это необходимая мера и шаг на пути к сохранению этого ОКН. Он отметил, что на контроль берутся объекты, которые представляют угрозу для жителей. Многие из них заброшены и находятся в полуразрушенном состоянии.

В мэрии добавили, что в настоящее время режим чрезвычайной ситуации введён в центре Нижнего Новгорода в границах земельных участков по адресам:

- ул. Малая Ямская, дом 45/40;

- ул. Ильинская, дом 115Б;

- ул. Ильинская, дом 103 (литера Ж);

- ул. Ильинская, дом 139;

- ул. Нижегородская, дом 16;

- ул. Нижегородская, дом 20;

- ул. Нижегородская, дом 33;

- ул. Нижегородская, дом 27.

Режим повышенной готовности также введён на ОКН регионального значения "Жилой дом" на ул.Кожевенной, д.14а (литер А2).

Данные территории будут оперативно огорожены. Кроме того, совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области планируется проводить непрерывный мониторинг за состоянием объектов и совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области организовать контроль за состоянием объектов.

Напомним, четыре ОКН передают в собственность Нижегородской области для реконструкции. Речь идёт о передаче 17 нежилых помещений в зданиях по адресам: ул. Шевченко, д.14, ул. Малая Ямская, д.29А, ул. Малая Ямская, д.25/18, ул. Сергиевская, д.15. Общая площадь передаваемого недвижимого имущества составляет 284,4 кв. м.