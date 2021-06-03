Дополнительные выборы депутатов Городской думы назначены в Дзержинске Политика

Фото: отдел по работе со СМИ Городской думы г.Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинске назначены дополнительные выборы депутатов Гордумы седьмого созыва по одномандатным округам №3 и №27. Решение об этом принято 24 июня на очередном заседании представительного органа местного самоуправления.

Уточняется, что дополнительные выборы потребовались в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Юлией Абызовой (округ №3) и Сергеем Поповым (округ №27).

Согласно информации, выборы по данным округам состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

СПРАВКА:

Округ №3 объединяет территории части проспекта Циолковского (дома 90-102а), бульвара Космонавтов (дома 1/77-1а,12-26а) и дом 77а по проспекту Свердлова.

В округ №27 входят частично улицы Ватутина ( дома 17-35/10, 36, 38), Гастелло (дома 1-13, 18-30), Маяковского (дома 2-10, 13 и 16-26), Пирогова (дома 17-27), Чапаева (дома 4, 10, 22а, 27, 29), Революции (дома 2-8), Матросова (дома 5-9а и 17) и проспекта Чкалова (дома 12-22/40, 26, 13-17а).

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва пройдут также 19 сентября 2021 года.