ФК "НН" подписал контракт Тимуром Сулеймановым Спорт

фото: http://fcnn.ru/

ФК "НН" подписал контракт Тимуром Сулеймановым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, он был лучшим бомбардир команды в прошлом сезоне, забив девять мячей.

"Грустно было расставаться с московским "Локомотивом", который меня воспитал, но меня тепло приняли в ФК "НН". Ко мне здесь хорошо относятся, а команда показывает интересный футбол. Будем продолжать радовать нижегородских болельщиков!" - прокомментировал сам игрок.

С 2017 года Тимур Сулейманов выступал за "Локомотив" (Москва), но в сезоне 2020/2021 играл за ФК "НН" на правах аренды.

Напомним, 17 июня бывший член сборной России Александр Кержаков был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".