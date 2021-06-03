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Спорт

ФК "НН" подписал контракт Тимуром Сулеймановым

26 июня 2021 16:19  [77] Спорт
фото: http://fcnn.ru/

фото: http://fcnn.ru/

ФК "НН" подписал контракт Тимуром Сулеймановым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, он был лучшим бомбардир команды в прошлом сезоне, забив девять мячей.

"Грустно было расставаться с московским "Локомотивом", который меня воспитал, но меня тепло приняли в ФК "НН". Ко мне здесь хорошо относятся, а команда показывает интересный футбол. Будем продолжать радовать нижегородских болельщиков!" - прокомментировал сам игрок.

С 2017 года Тимур Сулейманов выступал за "Локомотив" (Москва), но в сезоне 2020/2021 играл за ФК "НН" на правах аренды.

Напомним, 17 июня бывший член сборной России Александр Кержаков был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".

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Теги:
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