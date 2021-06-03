Водолазы извлекли тело мужчины из р. Яхта в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водолазы извлекли тело мужчины из р. Яхта в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, информация о происшествии на воде в р.п. Тонкино на реке Яхта поступила в ведомство в 08:10.

Спасатели извлекли из воды тело 27-летнего мужчины. Отмечается, что он купался в не оборудованном для купания месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.

Ранее сообщалось, что еще два человека утонули в водоемах Нижегородской области только за минувшие сутки. С начала купального сезона в регионе в результате происшествий на воде погибли 34 человека, из которых 7 - дети.