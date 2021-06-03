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Сотрудники УФСБ по Нижегородской области изъяли более 10 кг наркотика "мефедрон" в ходе спецоперации. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве.
По его словам, данное наркотическое вещество предназначалось для распространения на территории ПФО, Московском регионе и на Урале.
Кроме "мефедрона" были также изъяты 200 литров прекурсоров, готовых к производству очередной партии наркотиков и используемое для этого лабораторное оборудование.
СПРАВКА:
"Мефедрон" – это сильнодействующий синтетический наркотик, который вызывает быстрое и сильное привыкание. Он оказывает пагубное влияние на физическое и психическое здоровье человека, способен повреждать клетки головного мозга.
Ранее сообщалось, что в ходе другой спецоперации было изъято 11 кг другого синтетического наркотика.
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