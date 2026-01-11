Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Происшествия

Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе

11 января 2026 09:28
Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Подозреваемого в угоне грузовика КамАЗ задержали в Перевозском районе. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

28 декабря 2025 года в полицию города Перевоз поступил сигнал от директора местной организации о пропаже транспортного средства марки КамАЗ с территории предприятия по переработке древесины. Стражи порядка оперативно выявили виновника происшествия — мужчину 46 лет, проживающего в Пильнинском районе Нижегородской области. Спустя короткое время гражданин был арестован.

Мужчина признал свою вину и объяснил, что украл автомобиль, поскольку находился в алкогольном опьянении и нуждался в транспортном средстве, чтобы попасть домой. Однако машина заглохла из-за нехватки топлива, и злоумышленнику пришлось провести ночь внутри салона, а утром он отправился пешком в Перевоз.

Автомобиль был найден, его передадут законному собственнику. По факту угона возбуждено уголовное дело согласно статье 166 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерное владение автотранспортом"). Подозреваемому назначена мера пресечения — подписка о невыезде и соблюдении норм поведения. За совершённое преступление ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что полиция вернула нижегородцу угнанный BMW стоимостью 13 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

