Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 20:46  [80] Более 30 протоколов составлено на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде
30 июня 2021 19:42  [90] Нижегородские кинотеатры проверили на соблюдение режима повышенной готовности
30 июня 2021 18:44  [161] "Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июня
30 июня 2021 18:35  [137] "Поддержка семей остаётся в приоритете", - Евгений Люлин
30 июня 2021 18:23  [132] Почти 800 млн рублей пособий выплатили нижегородским многодетным семьям в 2021 году
30 июня 2021 17:59  [173] ВТБ: в Нижегородской области спрос на внутренний туризм в июне вырос более чем в 2 раза
30 июня 2021 17:25  [176] Более 50 тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за полгода
30 июня 2021 17:02  [27118] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 30 июня)
30 июня 2021 16:30  [319] Вузы Нижегородской области проводят вакцинацию от коронавируса для преподавателей
30 июня 2021 16:12  [265] Понтонная переправа Павлово – Тумботино снова открылась в Нижегородской области
Общество

Более 30 протоколов составлено на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде

30 июня 2021 20:46  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода провели профилактический рейд по несанкционированным пляжам. В состав комиссии вошли сотрудники регионального управления МЧС и городского управления ГОЧС.

Причина рейда – неутешительная статистика по несчастным случаям на воде: с начала купального сезона на территории Нижнего Новгорода на водоёмах погибли шесть человек Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всей Нижегородской области зарегистрировано уже 33 случая гибели на воде.

Спасатели призвали граждан соблюдать запрет на купание в несанкционированных местах и пользоваться только специально оборудованными местами для купания. Они рассказывали, что на оборудованных пляжах в дневное время дежурят спасатели. Кроме того, там есть специалист, который сможет в случае внештатной ситуации оказать помощь - в том числе выбраться из воды утопающим, оказать первую медицинскую помощь и вызвать необходимые службы.

Кроме того, по словам специалистов, за купание в необорудованных и запрещённых местах предусмотрена административная ответственность за нарушение "Правил охраны жизни людей на водных объектах". Этим летом специалистами АТИ составлен уже 31 протокол. По статье 2.12 КоАП Нижегородской области для граждан предусмотрен штраф от 1 000 рублей, пояснили в ведомстве.

ГУ МЧС России убедительно призывает прислушаться к рекомендациям и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде. В частности, купаться только на официально открытых пляжах; не оставлять детей без присмотра; не входить в воду нетрезвыми; не нырять в незнакомых местах; не заплывать за буйки; не устраивать в воде игр, связанных с захватами; стараться не плавать на надувных матрасах или камерах.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, специальные места для купания, соответствующие санитарно-химическим и микробиологическим показателям оборудованы только на восьми пляжах Нижнего Новгорода: в Сормовском районе - на озёрах Лунское и Пестичное, в Автозаводском районе - на озёрах ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия, в Приокском и Советском районах - на Первом и Третьем озёрах Щелоковского хутора, в Канавинском районе - на пляжах “Берёзовая роща” и Больничное на Сортировке.
​​​​​​

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Купальный сезон пляжи Штраф
Поделиться:
Новости по теме
29 июня 2021 19:45  [481] Ещё два человека утонули в водоёмах Нижегородской области 29 июня
29 июня 2021 11:50  [850] Только восемь пляжей в Нижнем Новгороде оборудованы для купания
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph