Более 30 протоколов составлено на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода провели профилактический рейд по несанкционированным пляжам. В состав комиссии вошли сотрудники регионального управления МЧС и городского управления ГОЧС.

Причина рейда – неутешительная статистика по несчастным случаям на воде: с начала купального сезона на территории Нижнего Новгорода на водоёмах погибли шесть человек Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всей Нижегородской области зарегистрировано уже 33 случая гибели на воде.

Спасатели призвали граждан соблюдать запрет на купание в несанкционированных местах и пользоваться только специально оборудованными местами для купания. Они рассказывали, что на оборудованных пляжах в дневное время дежурят спасатели. Кроме того, там есть специалист, который сможет в случае внештатной ситуации оказать помощь - в том числе выбраться из воды утопающим, оказать первую медицинскую помощь и вызвать необходимые службы.

Кроме того, по словам специалистов, за купание в необорудованных и запрещённых местах предусмотрена административная ответственность за нарушение "Правил охраны жизни людей на водных объектах". Этим летом специалистами АТИ составлен уже 31 протокол. По статье 2.12 КоАП Нижегородской области для граждан предусмотрен штраф от 1 000 рублей, пояснили в ведомстве.

ГУ МЧС России убедительно призывает прислушаться к рекомендациям и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде. В частности, купаться только на официально открытых пляжах; не оставлять детей без присмотра; не входить в воду нетрезвыми; не нырять в незнакомых местах; не заплывать за буйки; не устраивать в воде игр, связанных с захватами; стараться не плавать на надувных матрасах или камерах.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, специальные места для купания, соответствующие санитарно-химическим и микробиологическим показателям оборудованы только на восьми пляжах Нижнего Новгорода: в Сормовском районе - на озёрах Лунское и Пестичное, в Автозаводском районе - на озёрах ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия, в Приокском и Советском районах - на Первом и Третьем озёрах Щелоковского хутора, в Канавинском районе - на пляжах “Берёзовая роща” и Больничное на Сортировке.

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