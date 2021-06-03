Ещё один человек утонул в Павловском районе. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сигнал о происшествии поступил 2 июля в 13:05. Трагедия произошла в Оке в районе населённого пункта Окулово.
Согласно информации, 26-летний мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело из воды извлекли работники районного аварийно-спасательного отряда. Труп передали полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.
Накануне вечером в Оке в Павлове утонул 54-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что 31 протокол составлен на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде.
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