Ещё один человек утонул в Павловском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Ещё один человек утонул в Павловском районе. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сигнал о происшествии поступил 2 июля в 13:05. Трагедия произошла в Оке в районе населённого пункта Окулово.

Согласно информации, 26-летний мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело из воды извлекли работники районного аварийно-спасательного отряда. Труп передали полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.

Накануне вечером в Оке в Павлове утонул 54-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что 31 протокол составлен на отдыхающих за купание в неположенных местах в Нижнем Новгороде.