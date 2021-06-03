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Общество

Жаркая погода вновь придет в Нижегородскую область

05 июля 2021 00:07  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жаркая погода вновь придет в Нижегородскую область.

По прогнозам синоптиков, первая неделя июля будет по-летнему жаркой, но столбики термометров не будут достигать аномальных значений, как это было неделю назад.

Так, в понедельник 5 июля в регионе будет наблюдаться ясная погода. Ночью температура воздуха составит +13..15°, а днем воздух прогреется до +25..27°.

Во вторник, 6 июля в Нижегородской области синоптики обещают также ясную погоду. Днем температура воздуха составит +27..29°. Ветер восточный, умеренный.

К середине недели в регионе относительно потеплеет. Днем столбики термометров прогреются до отметки в +30..32°, а ночью не будут повышаться ниже +18..20°. 9 июля в течение суток ожидается малооблачная погода. В течение дня температура воздуха также будет составлять +30..32°. Ветер северо-западный, умеренный.

В выходные - 10 и 11 июля в Нижегородской области также будет жарко. Ночью температура воздуха будет составлять +21..23°, а днем поднимется до +30..32°. Вся неделя, по прогнозам синоптиков, будет малооблачной и без осадков.

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