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Общество

Пятый класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области 6-10 июля

05 июля 2021 11:23  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пятый класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области 6-10 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 6 по 10 июля в отдельных районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

По прогнозам синоптиков, в связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, возможно распространение огня на населенные пункты и линии электропередач и связи.

Как сообщалось ранее, на текущей неделе в Нижегородской области установится жаркая погода.

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Теги:
Пожароопасность
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