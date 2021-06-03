Фото:
Пятый класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области 6-10 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в период с 6 по 10 июля в отдельных районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.
По прогнозам синоптиков, в связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.
Кроме этого, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, возможно распространение огня на населенные пункты и линии электропередач и связи.
Как сообщалось ранее, на текущей неделе в Нижегородской области установится жаркая погода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+